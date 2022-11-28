Медведев заявил о возможности организовать советнику офиса Зеленского включение из СИЗО в Крыму

Медведев предложил советнику офиса Зеленского видеовключение из СИЗО в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении сделать видеовключение с набережной в Ялте. По словам политика, российские власти могут организовать ему включение из крымского СИЗО.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое – прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал замглавы Совбеза России в своем Twitter.

Напомним, Подоляк заявлял, что всего через шесть месяцев может будет сделать прямое включение с набережной в Ялте.

Ранее бывший командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма, которую планировалось осуществить к 2023 году.