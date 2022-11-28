Мишустин считает, что товарооборот России и Казахстана выйдет на рекордный уровень до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Казахстан способны до конца 2022 года выйти на рекордный уровень товарооборота, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом политик заявил 28 ноября на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

- Несмотря на сложную геополитическую ситуацию ... но в январе - октябре 2022 года наш товарооборот вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил (более) 22 миллиардов долларов, что стало рекордом. При сохранении этой тенденции ... мы выйдем на новые рекордные показатели, - сказал Мишустин.

Напомним, сегодня в Оренбурге проходит форум межрегионального сотрудничества двух стран. По словам вице-премьера - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, Россия была и остается стратегическим партнером Республики.

Также в этот день президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по итогам переговоров в Москве по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.