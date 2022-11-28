Расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

25 ноября завершился первый конкурс российских банков в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Победу в конкурсе одержал российский ВТБ.

Банк ВТБ представил для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных за последнее время. Речь идет о создании незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за компьютерные и видеоигры.

«Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место», – отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

В свою очередь представитель ВТБ отметил: «Для нас важно, что банк ВТБ как системно значимый российский банк участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц».