Производство подождет: Разразившиеся протесты в Китае сократят выпуск iPhone на 6 миллионов

Протесты в Китае сократят выпуск iPhone на 6 миллионов Фото: REUTERS

Производство смартфонов iPhone на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) сократиться как минимум на 6 миллионов единиц. Причиной этому стали протесты в стране сотрудников предприятия и ситуация с коронавирусом в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Все дело в том, что из-за волнений работников, часть которых решила покинуть завод, компания не сможет возобновить производство к концу месяца в полном объеме. До этой ситуации компания могла производить 500 тысяч iPhone в ежедневном режиме (около 182 миллионов единиц продукции в год).

Стоит отметить, что завод Foxconn является главным партнером американской компании Apple, на долю которого приходится 70% производства iPhone.

Накануне сообщалось, что сотни демонстрантов вышли на улицы китайских городов в выходные. Активисты протестовали против введения новых ограничений, призванных не допустить вспышки и распространения коронавируса.