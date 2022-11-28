Заслуженный врач Подхомутников дал советы, как уменьшить вред соли на организм Фото: pixabay.com

О негативном влиянии соли на организм известно давно. Ежедневно человеку следует употреблять не более 5 мл этого продукта, но по факту получается гораздо больше. 5 мл – это неполная чайная ложка, в кулинарии же часто этими предостережениями пренебрегают.

Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и эксперт компании-производителя продуктов для здоровья Coral Club Владимир Подхомутников даль советы, как снизить негативное влияние специи на организм.

Ее избыток увеличивает риск развития гипертонии, болезней сердца и преждевременной смерти, так как нарушается снабжение кислородом, а отсюда спазмы артерий.

Соль влияет на кровеносные и лимфатические сосуды, часто она нарушает функцию эндотелия – это слой, выстилающий сосуды внутри. Стенки сужаются, давление крови растет. Помимо этого, такой рацион нарушает кислотно-щелочной баланс организма.

- Большое значение для нормальной работы сердца имеет правильное соотношение натрия и калия. В норме оно должно быть как 3 к 2, то есть 3 части натрия и 2 части калия, - делится врач с изданием «Газета.Ru».

Калиево-натриевая пищевая соль меньше вредит организму, говорит профессор. Но это не значит, что можно не следить за употребляемым количеством.

Снизить риски возможно только одним способом – снижать потребление соли и включать в рацион ощелачивающие организм продукты: свежие овощи, свежая зелень, ягоды, травяные чаи.

Эксперт советует добавить в рацион щелочную воду на основе коралла, она очистит кровоток и снизит риск возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Кстати, соусы определенного вида являются самыми вредными, так как содержат большое количество соли и жиров, пишет ФАН.

А алкоголь, соль, сахар и жареная картошка опасны. Мозг и нервная система страдают от любого количества алкоголя, даже если человек им не злоупотребляет, передает "360".