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НовостиПолитика28 ноября 2022 16:28

Токаев считает, что в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

В частности, речь идет о газовой сфере, сообщил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Токаев считает, что в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

Токаев считает, что в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

Фото: ТАСС

В отношениях России и Казахстана имеются вопросы, которые требуют переговоров, считает казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем», – сказал политик на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

По словам Токаева, он обратил на это внимание президента РФ Владимира Путина. Как отметил лидер Казахстана, эти вопросы рабочие, требующие обсуждения без какой-либо драматизации. Соответствующие договоренности по ним будут достигнуты, уверен он.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 28 ноября, Путин и Токаев провели встречу в Москве. Российский лидер назвал особым первый после переизбрания президентом Казахстана зарубежный визит коллеги.

Напомним, по итогам переговоров в Москве президенты России и Казахстана подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.