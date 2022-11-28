Диетолог дал советы, как научить детей есть полезную пищу Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов дал советы, как приучить детей есть полезную пищу.

Излишнее увлечение сладостями и выпечкой ведет не только к лишним килограммам, но и сахарному диабету, сердечным болезням.

Чтобы у ребенка сформировались правильные пищевые привычки, начинать нужно с себя. Говорить о питании и регулярно баловаться чипсами и гамбургерами – неудачная стратегия. Превращать полезную еду в наказание тоже не стоит.

- «Пока не съешь все овощи, не получишь мороженое» - такая фраза формирует у ребенка паттерн: полезная еда – это и есть наказание, а сладости – награда за хорошее поведение, - говорит «Газете.Ru» диетолог.

Нельзя заставлять ребенка доедать еду до конца – это тоже вредная привычка. Если действовать по такому сценарию, то теряется ощущение насыщения. Если ребенок не доел обед, или вообще не съел ни кусочка – ничего страшного, но главное не разрешать перекусов до следующего приема пищи. Тогда нелюбимый суп покажется вкусным.

Эксперт советует не идти на компромиссы, не заменяйте полезное блюдо вредным. Но можно пуститься на хитрость и купить любимую тарелку, из которой ребенку все покажется вкуснее.

Узнайте, что по мнению ребенка ест на завтрак Супермен, или Иван-царевич и готовьте тоже самое, но в полезной вариации.

Еще один способ – готовить еду всем вместе. Ребенку будет обидно провести час у плиты и ничего не попробовать из этого.

- Собственноручно приготовленная еда кажется вкуснее и съедается с удовольствием, а семейный ужин – отличная возможность провести время вместе, обсудить волнующие вопросы. Это помогает чувствовать защищенность и эмоциональную близость с родителями, - заключил эксперт.

Но важно помнить, что формирование правильных пищевых привычек очень непростая задача и чтобы привыкнуть к новой еде, нужно попробовать ее от 8 до 15 раз.

Ранее эксперт дала советы как отказаться от постоянных перекусов. Нужно, в первую очередь ввести в свою жизнь регулярные прогулки, физическую активность и нормализовать режим сна, пишет ФАН.

Начинать свой день стоит со стакана воды перед завтраком для запуска процесса пищеварения. Лучше всего на завтрак употреблять сложные углеводы и белок, сообщает "360".