Диетолог дала россиянам советы, как питаться зимой

Зима в России обычно довольно холодная. Морозы и резкое похолодание для организма оборачивается стрессом. Однако серьезной проблемой может стать и резкая смена рациона.

По словам врач-эндокринолога и диетолога Татьяны Филипповой, в обществе есть убеждения, что зимой нужно есть больше жирной пищи. Однако на самом деле дела обстоят иначе.

- Некоторые считают, что зимой нужно есть больше жирной пищи, больше какой-то тяжелой пищи, белковой пищи, чтобы помочь организму справиться. Но это большое заблуждение. И тяжелая, жирная, жареная, с большим количеством масла, жиров еда может привести только к негативным последствиям, - заявила врач в беседе с "Пятым каналом".

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