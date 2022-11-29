Президент ФРГ Штайнмайер считает маловероятным заключение мира на Украине в нынешних условиях

Немецкий лидер сделал важное заявление Фото: REUTERS

Как сообщает Deutsche Welle, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скептически оценил звучащие призывы к прекращению огня на Украине.

По мнению политика, любые призывы к прекращению огня после объявления итогов референдумов по вопросу о вхождении ДЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России несерьезны.

"Перемирие в текущий момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости... Это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению,... на данный момент я не вижу выхода", - заявил Штайнмайер.

Ранее Штайнмайер пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. По его словам, он потрясен разрушениями, вызванными боевыми действиями. «Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — подчеркнул он, уточнив, что боевые действия на Украине - это очень страшная и кошмарная вещь.

25 октября нынешнего года Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации по защите Донбасса посетил Киев. Он встретился с Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии.