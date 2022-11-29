Стала известна судьба газопровода "Северный поток - 2 " Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергобезопасности Станислав Митрахович оценил дальнейшую судьбу газопровода "Северный поток - 2".

Аналитик считает, что ситуацию разрешит только время, а значит сейчас стоит законсервировать трубопровод. Об этом сообщает телеканал "360".

- Пока нет предположений, что вторую нитку "Северного потока - 2" введут в эксплуатацию. Нет никаких сигналов, что Германия на это пойдет. Логично, что его нужно законсервировать до лучших времен, а там смотреть по обстоятельствам, - считает специалист.

До этого Life.ru писал, что консервация дорогостоящего оборудования на двух компрессорных станциях, подававших топливо в систему "Северных потоков", нужна для защиты важных механизмов от воздействия неблагоприятных условий внешней среды. Такое заявление сделал гендиректор Института нацэнергетики Сергей Правосудов. Он отметил, что сейчас стоит вопрос о том, как применять оборудование в дальнейшей перспективе.

Ранее "Известия" сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает маловероятным ввод Германией в эксплуатацию оставшейся второй нитки газопровода "Северный поток – 2". При этом политик отметил, что Европа не намерена возводить вокруг себя стену.

Об этом сообщает телеканал "360".