Психотерапевт Крашкина посоветовала родителям не "включать" детское поведение при общении с ребенком Фото: Алексей ФОКИН

Врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина дала советы родителям по воспитанию детей.

По словам эксперта, мамам и папам не стоит "включать" детское поведение приобщение с ребёнком. В некоторых ситуациях подобные жесты могут спровоцировать конфликты. Об этом сообщает РИАМО.

- Авторитет взрослого родителя помогает в структурировании воспитания ребенка, но, безусловно, периодически нам иногда очень хочется перейти на ипостась ребенка в общении со своим малышом, - рассказала врач.

При этом Крашкина добавила, что в таком случае ребенок уже воспринимает взрослого не как взрослого, а как ровню себе.

Ранее ОТР писал, что психологи из Эдинбургского университета считают, что жесткие методы воспитания вроде криков и шлепков приводят к гиперактивности и эмоциональным проблемам. Эксперты также считают, что родителей следует обучать более правильным методам управления с ребенком, даже если он непослушен.