Александр Вучич сделал важное заявление о боевых действиях на Украине Фото: REUTERS

Российские военнослужащие начали девствовать в больше эффективностью в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в разговоре с журналистами местного телеканала "ТВ Пинк".

По мнению лидера Сербии, конфликт далек от завершения, поскольку многие говорили о скором исходе в пользу Украины, однако Россия начала успешнее участвовать в боевых действиях.

Вучич полагает, что у Москвы меньше сильных союзников, чем у Украины, однако сражаются военные лучше.

"Русские стали сражаться лучше", - подчеркнул сербский президент.

Ранее Вучич сообщил, что Белград не будет вводить экономические санкции против России настолько долго, насколько у него это получится. Политик отметил, что на Сербию в связи с отказом от проведения санкционной политики в отношении РФ сейчас оказывается достаточно жесткое международное давление.

Вучич дал понять, что он сделает все, чтобы постараться не поддаваться на это давление и, несмотря на недружественные действия и различные ультиматумы Запада, все равно уклоняться от поддержки откровенно антироссийских и русофобских действий и инициатив.

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