Раскрыты популярные мифы о мужском здоровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-уролог Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ, кандидат медицинских наук Павел Королев развеял популярные мифы о мужском здоровье.

Среди них наиболее популярных из них он отметил развитии импотенции из-за простатита. В беседе с изданием Газета.Ru доктор пояснил, что на самом деле простатит не приводит к импотенции.

- Первое заблуждение - простатит приводит к импотенции. Это самый главный миф. Эректильная дисфункция - отдельное заболевание, и оно никак не связано с простатитом, в том числе и с хроническим. Само нарушение эрекции может развиваться у пациентов с простатитом, но "после" не значит "вследствие", - объяснил эксперт.

Также врач добавил, что у большинства представителей сильного пола существует заблуждение, что лечение аденомы простаты - это только операция. Однако на самом деле аденома не всегда требует оперативного вмешательства. Например, на ранних стадиях такое заболевание легко поддается консервативному лечению, заверил Королев.

Ранее сообщалось, что длительное воздействие тепла в районе таза опасно для мужчин и женщин. В первую очередь это касается водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенёсших ранее такие воспалительные заболевания, как простатит и цистит. Об этом RT сообщил акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

Тем временем, "Известия" напоминают мужчинам, желающим поддерживать и улучшить свое здоровье о необходимости включить в рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. При этом эксперты предупреждают о вреде фастфуда и спиртных напитков - они негативно влияют на синтез мужских гормонов.