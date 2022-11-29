Косметолог назвала причины раннего появления морщин у женщин Фото: Иван ВИСЛОВ

На состояние кожи влияет много различных факторов. Однако среди них есть те, которые сильнее других влияют на появление морщин на лице, предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Шабаги Мадиева.

В частности, на появление морщин влияют обезвоживание организма и стресс. Об этом пишет Газета.Ru.

- С возрастом меняется структура кожи: снижается функциональная активность фибробластов, нарушается производство коллагеновых и эластиновых волокон ... кожа теряет свою эластичность и упругость, - объяснила эксперт.

Врач также добавила, что неправильное питание, постоянные стрессы, недостаток влаги в организме, отсутствие физической нагрузки, вредные привычки и недосып тоже негативно сказываются на состоянии кожи.

- Возраст появления морщин у каждого индивидуален ... У кого-то первые морщины могут возникнуть в 25 лет, у других и к 20 годам, но чаще всего они появляются к 30 - 35, - уточнила Мадиева.

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