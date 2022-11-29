Майор ВДВ Черняков сообщил, что раненые десантники выполняли задачи в начале СВО на Украине

Российские десантники внесли существенный вклад в борьбу с украинскими неонацистами Фото: Минобороны РФ

Майор ВДВ РФ Денис Черняков рассказал о том, какой вклад внесли десантники в начале военной спецоперации России на Украине. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

Черняков рассказал о действиях десантников в спецоперации и подчеркнул, что они четко и быстро выполняли все поставленные командованием цели, даже будучи ранеными.

По его словам, военные получили как осколочные, так и огнестрельные ранения — им сразу оказывали медицинскую помощь. «Эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу», — отметил Черняков.

Военная спецоперация России на территории Украины была объявлена 24 февраля текущего года. Решение о начале военных действий принял российский президент Владимир Путин. В качестве целей СВО главой государства обозначены защита мирного населения Донбасса от настоящего геноцида со стороны украинских военных и боевиков-неонацистов, а также полная и тотальная демилитаризация и денацификация Украины.