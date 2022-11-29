Больше половины российских школьников переживают из-за изменений в итоговом сочинении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России школьники переживают из-за нововведений в правилах написания итогового сочинения, которые были введены в этом году. 51% учащихся признались, что считают подготовку к экзамену теперь более сложной. Таковы результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

Согласно итогам исследования, 70% школьников нервничают и испытывают стресс перед экзаменом из-за новых правил. Порядка 30% респондентов боятся неизвестности, поскольку комплект тем сочинения теперь будет формироваться из закрытого банка ФИПИ.

Еще 26% учеников отмечают, что им тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа, а 18% опрошенных нервничают из-за большой ответственности, поскольку "зачет" по сочинению гарантирует допуск к сдаче ЕГЭ. Об этом пишет Газета.Ru.

Только каждый пятый участник опроса считает, что новые правила в написании итогового сочинения положительно скажутся на результатах. А еще 28% школьников и вовсе не видят смысла в данном экзамене.

Накануне в Рособрнадзоре рассказали подробности об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения, сообщает RТ. Теперь все темы, разработанные за годы проведения итогового сочинения, включены в закрытый банк тем. На данный момент их более 1,5 тыс., и банк будет пополняться в дальнейшем.

Тем временем, для учеников приграничных районов могут перенести даты написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ, пишет "Известия". Традиционно этот экзамен проводят в начале декабря. Эксперты в сфере образования подчеркнули важность создания комфортной обстановки во время сдачи экзамена.