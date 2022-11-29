Что произошло в ночь на 29 ноября

Западные страны не могут договориться о потолке цен на газ из РФ Фото: REUTERS

Британская газета The Guardian сообщает, что Украина из-за проблем с электричеством не сможет пережить зиму без помощи Запада.

По информации агентства Reuters, Европейский союз пока не сумел согласовать параметры введения потолка цен на российскую нефть. Причина - позиция Польши и прибалтийских государств.

Financial Times сообщает, что, несмотря на громкие заявления о желании отказаться от закупок топлива у РФ, европейские страны в 2022 году увеличили импорт российского сжиженного газа сразу на 42 процента.

Сербский президент Александр Вучич заявил о повышении эффективности действий России в рамках военной спецоперации на Украине. По мнению президента Сербии, Вооруженные силы РФ в последнее время добились заметных успехов в ходе проведения СВО.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает маловероятным заключение мира на Украине в нынешних условиях.