Глава Снигиревки Барбашов сообщил об аресте Киевом двух сотрудников российской мэрии

На подконтрольных Киеву территориях фиксируют репрессии Фото: REUTERS

Двое сотрудников мэрии Снигиревки в Херсонской области, которые занимались назначением российских социальных выплат, арестованы после того, как город перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов.

"Они фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину", - уточнил Барбашов.

Происходящее чиновник расценил как "безрассудный, бессудный, бесчеловечный террор". По его словам, киевский режим взял сотрудников администрации под арест с "идиотскими" формулировками в обвинении.

Барбашов добавил, что, вероятно, это не единственные люди, пострадавшие после перехода территории под контроль украинских войск. Мэр Снигиревки отметил, что некоторые люди пропали без вести. Он не исключает, что они стали жертвами репрессий Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, правозащитник из США Аджаму Барака сообщил, что Украина запретила западным изданиям фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.

Киевский режим аннулировал аккредитации ряда журналистов, в частности, сотрудников CNN и Sky News, за то, что они посетили город и работали без согласования с военными. При этом фотографу агентства AP удалось сделать фото двух жителей Херсона, которых привязали к столбам "в наказание за сотрудничество с российскими властями".