В Бундестаге уличили Шольца в страхе перед Россией

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине немецкие танки из страха перед Россией. Такое мнение выразил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью NTV.

"На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией", - уточнил Казеветтер.

По его оценке, доказательством такого суждения является заявление Шольца о том, что Берлин не собирается предпринимать никаких шагов по военной помощи Украине без согласования с союзниками по НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, армия Германии в связи с поставками вооружения на Украину и проблемами распределения бюджета испытывает нехватку боеприпасов, на пополнение запасов планируется израсходовать из бюджета 20 миллиардов евро. Об этом сообщил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом она подчеркнула, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса..