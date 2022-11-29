Мать и сына забили насмерть на подконтрольном Киеву правобережье Херсона

На занятые ВСУ территории Херсонщины не допускают даже лояльных Киеву западных журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина с сыном стали жертвами "разгула нацистского террора" на занятой Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области – их просто забили насмерть. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть, - уточнил чиновник. - Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег".

По его словам, после этого их нашли мертвыми.

Чиновник выразил уверенность, что киевский режим подобным образом расправляется со всеми неугодными, и происходящее на занятой украинскими войсками территории не имеет ничего общего с законностью. В качестве подтверждения он указал на случаи недопуска даже лояльных Киеву западных журналистов на такую территорию.

Как ранее писал сайт KP.RU, Юрий Барбашов сообщил, что двое сотрудников мэрии Снигиревки в Херсонской области, которые занимались назначением российских социальных выплат, арестованы после того, как город перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, киевский режим взял сотрудников администрации под арест с "идиотскими" формулировками в обвинении.