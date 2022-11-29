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НовостиПолитика29 ноября 2022 5:28

Мать и сына забили насмерть на подконтрольном Киеву правобережье Херсона

Глава администрации Снигиревского района назвал происходящее "разгулом нацистского террора"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
На занятые ВСУ территории Херсонщины не допускают даже лояльных Киеву западных журналистов

На занятые ВСУ территории Херсонщины не допускают даже лояльных Киеву западных журналистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина с сыном стали жертвами "разгула нацистского террора" на занятой Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области – их просто забили насмерть. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть, - уточнил чиновник. - Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег".

По его словам, после этого их нашли мертвыми.

Чиновник выразил уверенность, что киевский режим подобным образом расправляется со всеми неугодными, и происходящее на занятой украинскими войсками территории не имеет ничего общего с законностью. В качестве подтверждения он указал на случаи недопуска даже лояльных Киеву западных журналистов на такую территорию.

Как ранее писал сайт KP.RU, Юрий Барбашов сообщил, что двое сотрудников мэрии Снигиревки в Херсонской области, которые занимались назначением российских социальных выплат, арестованы после того, как город перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, киевский режим взял сотрудников администрации под арест с "идиотскими" формулировками в обвинении.