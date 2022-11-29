В чем встречать Новый год кролика: советы экспертов Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года остается все меньше времени, и эксперты уже начали давать советы, в чем встречать главную ночь года. Главный атрибут, как для женщин, так и для мужчин, это аксессуары и наряды черных и синих оттенков. Но ограничиваться ими одними не стоит, подойдут также красный, оранжевый, розовый, фиолетовый цвета.

А вот белые и желтые наряды лучше отложить. Также как и натуральные меха, животные принты.

Порадовать Черного Водяного Кролика не сложно. Он любит мягкие текстуры, плавные линии и никаких сложных конструкций и элементов. В главную ночь года вы должны чувствовать себя максимально легко и уютно.

Эксперты советуют отдать предпочтение легким, струящимся тканям, к которым приятно прикасаться. А вот обтягивающие платья, корсеты и деловые костюмы – не лучший выбор, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Обувь может быть, как изящными босоножками, так и домашними тапочками. А из аксессуаров идеально подойдут жемчуг, стразы, шелковый платок, а также массивные браслеты и кольца.

В этом году услуги Деда Мороза со Снегурочкой подорожали. Если в прошлом зимнем сезоне стоимость волшебства на дому стартовала от 1,5–2,5 тысяч рублей, то сейчас ценник по Подмосковью начинается от 3 тысяч рублей, пишет РИАМО.

А меж тем, россияне стали экономить на тратах к Новому году. К такому выводу пришли аналитики, изучившие данные более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране, сообщает "Известия".