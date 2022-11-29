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НовостиПолитика29 ноября 2022 6:36

Представление о снятии Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты РФ поступило в Совфед

Рассмотреть предложение планируется 30 ноября
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Совет Федерации России поступило представление о снятии Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об этом подтвердил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

По данным собеседника агентства, инициативу планируется рассмотреть в верхней палате российского парламента в среду, 30 ноября 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". По факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.

Официально о новой работе Кудрина может быть объявлено только после очередного пленарного заседания Совета Федерации. Именно там утверждается кандидатура на пост главы Счетной палаты. И, соответственно, отставка этого главы.