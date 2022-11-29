В Чувашии открылась «Диспетчерская служба теплоснабжения»

Сегодня в ее базе значится 130 источников теплоснабжения. На заключительном этапе к системе подключат еще 520 источников и потребителей тепловой энергии.

На днях Главе республики Олегу Николаеву представили новую информационную систему «Диспетчерская служба теплоснабжения». Это программный продукт, не только дающий возможность вести мониторинг и контроль аварийных ситуаций на сетях и объектах, но также быстро находить проблемные точки и повышать эффективность предоставления ресурсов. Мероприятие состоялось в ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии.

Как отметил Глава региона, благодаря данной системе можно получить существенную экономию, которая будет направлена в инфраструктурные инвестиции. Также, как заявил Олег Николаев, диспетчеризация также поможет в решении вопроса функционирования системы тепловых сетей. Он выразил уверенность, что с помощью данной диспетчерской службы ощутимо сократится время на обнаружение и устранение любых утечек. Все это также отражается в стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов отмечает, что на данный момент продолжается оснащение источников и потребителей тепла приборами контроля и учета параметров для подключения к диспетчерской сети. По словам Павла Данилова, уже во втором полугодии 2023 года планируется завершить подключение к диспетчерской системе 520 источников и потребителей тепловой энергии, что позволит отслеживать их состояние, собирать данные о работе и оперативно реагировать в случае аварии. На сегодняшний день на 130 подключенных объектах такой контроль уже налажен.

Как сообщает директор ГУП «Чувашгаз» Эдуард Никифоров, наглядная карта пробного внедрения системы на конкретном участке тепловых сетей уже работает, в системе хранятся данные о работе объектов за минувшие три месяца, сводятся в графики для последующей аналитики причин возникающих аварий. В будущем предполагается сохранение базы данных о работе системы за все время ее работы.

Также Эдуард Никифоров отметил, что связь с диспетчерской службой проходит через СМС-уведомления. И сегодня на 14 подключенных котельных имеется дистанционный контроль режимов работы.