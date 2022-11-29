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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:06

Психолог посоветовала родителям не скрывать от детей развод

Это может ранить детскую психику сильнее, чем сам факт развода
Елена АКИМОВА
Психолог посоветовала родителям не скрывать от детей развод

Психолог посоветовала родителям не скрывать от детей развод

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева дала советы родителям, как сообщить ребенку о разводе. Эксперт советует не скрывать этот факт от ребенка, иначе детская психика будет страдать еще сильнее.

- Дети отлично считывают обстановку и настроение, все замечают и понимают. Не нужно говорить, что «папа/мама ненадолго уехал(а), мы поживем отдельно», - говорит психолог "Газете.Ru".

Лучше выйти на честный разговор, но без третьих лиц. Не нужно привлекать знакомых, родственников, чтобы сообщить ребенку неприятную новость.

Не стоит вовлекать детей в личные взаимоотношения. Взрослый не должен вовлекать детей в свои проблемы.

- Сын или дочь – это не друг или подруга, которым можно пожаловаться на свои проблемы в отношениях, - говорит психолог.

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, как можно пережить болезненные чувства в связи с разводом. Эксперт отметил, что многим людям помогают совместные походы на терапию, пишет газета "Известия".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, когда кредит остаётся неделимым после развода. Взявший кредит по инициативе телефонных мошенников, не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе.