Психолог посоветовала родителям не скрывать от детей развод
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева дала советы родителям, как сообщить ребенку о разводе. Эксперт советует не скрывать этот факт от ребенка, иначе детская психика будет страдать еще сильнее.
- Дети отлично считывают обстановку и настроение, все замечают и понимают. Не нужно говорить, что «папа/мама ненадолго уехал(а), мы поживем отдельно», - говорит психолог "Газете.Ru".
Лучше выйти на честный разговор, но без третьих лиц. Не нужно привлекать знакомых, родственников, чтобы сообщить ребенку неприятную новость.
Не стоит вовлекать детей в личные взаимоотношения. Взрослый не должен вовлекать детей в свои проблемы.
- Сын или дочь – это не друг или подруга, которым можно пожаловаться на свои проблемы в отношениях, - говорит психолог.
Социальный психолог Александр Шахов рассказал, как можно пережить болезненные чувства в связи с разводом. Эксперт отметил, что многим людям помогают совместные походы на терапию, пишет газета "Известия".
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