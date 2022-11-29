Психолог посоветовала родителям не скрывать от детей развод Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева дала советы родителям, как сообщить ребенку о разводе. Эксперт советует не скрывать этот факт от ребенка, иначе детская психика будет страдать еще сильнее.

- Дети отлично считывают обстановку и настроение, все замечают и понимают. Не нужно говорить, что «папа/мама ненадолго уехал(а), мы поживем отдельно», - говорит психолог "Газете.Ru".

Лучше выйти на честный разговор, но без третьих лиц. Не нужно привлекать знакомых, родственников, чтобы сообщить ребенку неприятную новость.

Не стоит вовлекать детей в личные взаимоотношения. Взрослый не должен вовлекать детей в свои проблемы.

- Сын или дочь – это не друг или подруга, которым можно пожаловаться на свои проблемы в отношениях, - говорит психолог.

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