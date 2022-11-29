Путин выступит на Всероссийском съезде судей 29 ноября 2022 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин примет участие в работе X Всероссийского съезда судей, который открывается в Государственном Кремлевском дворце сегодня, 29 ноября.

Мероприятие приурочено к 100-летию Верховного суда России. Планируется, что российский лидер выступит на встрече с речью.

В частности, съезд обсудит декриминализацию ряда деяний, не представляющих особой общественной опасности. Ранее Путин давал поручения по этому вопросу.

Ранее Владимир Путин и президент республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Бронзовый монумент появился на одноименной площади в районе Сокол на севере Москвы. Российский лидер, выступая на церемонии, назвал Кастро одним из самых ярких лидеров XX века.

Также президент РФ 19 октября 2022 года провел большое совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе совещания рассматривались вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также “регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития” России.