Михаил Дегтярев: «Введенные ограничения необходимо использовать для собственного развития»

В перспективе краевое правительство планирует разработать новой меры поддержки тепличных предприятий. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе объезда сельскохозяйственных предприятий губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев осмотрел производственные мощности инновационных теплиц компании «Аграрные технологии будущего».

В прошлом году объем производства полезных культур достиг 180 тонн, поэтому эффективность и благополучие компании имеет стратегическую важность в условиях наложенных санкций.

- В теплицах предприятия с 2014 года созревают многолетние и однолетние зеленые культуры – круглогодичный источник свежих витаминов для жителей края. К тому же это единственный в России завод, где используется инновационная технология гидропоники – умного и удобного сельского хозяйства. Поэтому, при поддержке со стороны государства, будем использовать введенные ограничения для собственного развития, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Управляющий тепличным комплексом Евгений Дашевский рассказал, что при выращивании используются удобрения отечественного производства. Кроме того, питание растений осуществляется только за счет корней, поэтому они не требуют никакого полива. Компания уделяет большое внимание чистоте и стерильности, поэтому первый, кто дотрагивается до продукта голыми руками – потребитель, купивший продукцию.

Компания обеспечивает растительной продукцией не только Хабаровский край, но и крупные города всего Дальнего Востока. На прилавках торговых сетей можно найти салат, микрозелень, рукколу, щавель и базилик производства компании «Аграрные технологии будущего».

Губернатор напомнил слова президента России Владимира Путина о новых задачах, которые ставятся перед агропромышленным комплексом в нынешней обстановке, поэтому предприятиям самое время развиваться и наращивать масштабы производства.

Глава региона пообщался с руководителем сельскохозяйственного предприятия на предмет поиска новых точек роста. Как отметил Михаил Дегтярев, краевое правительство в настоящее время намеревается заняться разработкой новой меры поддержки подобного бизнеса. Власти собираются оказать содействие аграриям в закупке энергоносителей для тепличных комплексов. Кроме того, оборудование для упаковки продукции планируется внести в перечень субсидируемого.