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НовостиВ мире29 ноября 2022 8:15

В Пекине сообщили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды

Об этом сообщил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Пекине сообщили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды

В Пекине сообщили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, которые прилагают к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без разрешения китайских властей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"Действия военных США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления Штатов к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - цитирует его заявление официальный канал Минобороны КНР в соцсети WeChat.

Также уточняется, что силами ВМС и ВВС НОАК были организованы мероприятия по предупреждению и сопровождению американского крейсера, в итоге корабль покинул воды возле островов Наньша.

При этом седьмой флот США назвал ложными заявления властей Пекина о незаконном вторжении ракетного крейсера Chancellorsville в китайские воды.

Ранее Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море. Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон прекратить подобные провокации.