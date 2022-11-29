В Пекине сообщили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, которые прилагают к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без разрешения китайских властей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"Действия военных США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления Штатов к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - цитирует его заявление официальный канал Минобороны КНР в соцсети WeChat.

Также уточняется, что силами ВМС и ВВС НОАК были организованы мероприятия по предупреждению и сопровождению американского крейсера, в итоге корабль покинул воды возле островов Наньша.

При этом седьмой флот США назвал ложными заявления властей Пекина о незаконном вторжении ракетного крейсера Chancellorsville в китайские воды.

Ранее Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море. Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон прекратить подобные провокации.