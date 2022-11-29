В Москве выполнен капремонт почти 1,2 тысяч крыш домов в 2022 году

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2022 года специалисты Комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт почти 1,2 тысяч крыш домов. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 млн квадратных метров", - уточнил Бирюков.

По его словам, в перечень работ входили полная замена покрытия кровли, обновление ограждения, а также ремонт стыков плит и мест примыкания кровли к карнизам и фронтонам.

Бирюков обратил внимание, что этот вид работ на плоских крышах можно выполнять только в положительные температуры, то есть преимущественно в теплое время года.

Зато скатные металлические кровли можно обновлять фактически в любом месяце. Старое покрытие заменяется оцинкованным металлом с утеплением чердачного перекрытия.

Заместитель главы Москвы также добавил, что на особом контроле находится проведение работ в домах, которые признаны объектами культурного наследия.