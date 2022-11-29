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НовостиПолитика29 ноября 2022 8:27

Полковник США Макгрегор заявил, что Украина бессильна перед Россией

Киев никогда не сможет победить, считает Дуглас Макгрегор
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Полковник США Макгрегор заявил, что Украина бессильна перед Россией

Полковник США Макгрегор заявил, что Украина бессильна перед Россией

Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, не желая говорить американским гражданам правду о конфликте на Украине, написал в публикации для издания The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Следует смотреть правде в глаза - Украина не побеждает и никогда не сможет одержать победу. Месяцы тяжелых потерь в результате бессмысленных атак против российской обороны существенно ослабили ВСУ", - отметил он.

По мнению Макгрегора, США совершили грубую ошибку, преувеличив собственные силы и проигнорировав стратегические преимущества РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.