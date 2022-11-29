Полковник США Макгрегор заявил, что Украина бессильна перед Россией Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена совершает непростительный грех, не желая говорить американским гражданам правду о конфликте на Украине, написал в публикации для издания The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Следует смотреть правде в глаза - Украина не побеждает и никогда не сможет одержать победу. Месяцы тяжелых потерь в результате бессмысленных атак против российской обороны существенно ослабили ВСУ", - отметил он.

По мнению Макгрегора, США совершили грубую ошибку, преувеличив собственные силы и проигнорировав стратегические преимущества РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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