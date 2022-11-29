Defense News: Германии придется отправить солдат на Украину в случае передачи ЗРК Patriot

Передача Украине ЗРК Patriot создаст Германии серьезные проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Германия согласится на предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, то фактически станет прямым участником конфликта, отправив в его зону своих военнослужащих. Об этом говорится в публикации обозревателя Ярослава Адамовски в издании Defense News.

"Это предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", - подчеркнул Адамовски.

Автор материала уверен, что Берлин не собирается пересекать эту черту. Немцы и ранее снабжали Киев военной техникой, но никогда не отправляли туда свои Вооруженные силы, аргументировал обозреватель.

Напомним, в Польше предлагают Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом она подчеркнула, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов НАТО.