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НовостиПолитика29 ноября 2022 8:37

Defense News: Германии придется отправить солдат на Украину в случае передачи ЗРК Patriot

Обозреватель Адамовски уверен, что Берлин не собирается пересекать эту черту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Передача Украине ЗРК Patriot создаст Германии серьезные проблемы

Передача Украине ЗРК Patriot создаст Германии серьезные проблемы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Германия согласится на предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, то фактически станет прямым участником конфликта, отправив в его зону своих военнослужащих. Об этом говорится в публикации обозревателя Ярослава Адамовски в издании Defense News.

"Это предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", - подчеркнул Адамовски.

Автор материала уверен, что Берлин не собирается пересекать эту черту. Немцы и ранее снабжали Киев военной техникой, но никогда не отправляли туда свои Вооруженные силы, аргументировал обозреватель.

Напомним, в Польше предлагают Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом она подчеркнула, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов НАТО.