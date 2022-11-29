В России выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом на 29 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 928, летальных исходов из-за ковида - на 53. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Накануне в стране зарегистрировали 5 048 случаев заражений и 50 смертей, всего с начала пандемии коронавируса - 21 584 740 и 391 943 соответственно.

Количество случаев выздоровления выросло за прошедшие сутки на 5 863 против 4 262 днем ранее и составило в целом за период пандемии 20 992 153.

Также за минувшие сутки в России были госпитализированы 1 500 заболевших COVID-19 против 478 днем ранее (прирост показателя на 213,8%).

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.