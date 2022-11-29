Посол РФ выразил протест Ватикану из-за слов Папы Римского о жестокости российских военных

Посол России в Ватикане Александр Авдеев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест дипломатической службе Ватикана в связи с заявлениями Папы Римского Франциска о жестокости российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», – рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Как заявил понтифик, «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов запредельным извращением истины. Она напомнила, что в девяностые – начале двухтысячных годов «нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне мучают народы Кавказа».