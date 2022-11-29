В Кремле сообщили, что Путин не передавал Макрону никаких посланий через Токаева

Путин не передавал Макрону никаких посланий через Токаева Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не передавал французскому лидеру Эммануэлю Макрону никаких месседжей через главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отправился из Москвы в Париж. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 28 ноября, Путин и Токаев провели встречу в Москве. Российский лидер назвал особым первый после переизбрания президентом Казахстана зарубежный визит коллеги.

Напомним, по итогам переговоров в Москве президенты России и Казахстана подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Кроме того, они обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.