В ДНР сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка Фото: Дмитрий СТЕШИН

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил сегодня, 29 ноября, в Telegram-канале об освобождении двух поселков.

"По данным на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку", - уточняется в публикации.

По данным Народной милиции ДНР, за последние сутки украинские войска потеряли свыше 60 человек личного состава. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки, четырех гаубиц, двух танков и трех беспилотников.

Кроме этого, сегодня в ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.