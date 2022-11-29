Песков заявил, что Путин не планирует встреч с объявившем об отставке Кудриным

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встреч с Алексеем Кудриным, который накануне объявил об уходе в отставку с поста руководителя Счетной палаты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 ноября 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Кудрин подал прошение об отставке без личной встречи с главой государства.

"В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было, - уточнил Песков. - Он имел возможность передать свое обращение, прошение об отставке главе государства".

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Кудрин объявил, что покидает должность главы Счетной палаты России. Чиновник добавил, что намерен сосредоточиться на "больших проектах", которые относятся к частным инициативам, но "имеют значительный эффект для людей".