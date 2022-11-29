Украина заявила о возобновлении реверса газа из Молдавии

Молдова возобновила реверс российского газа на Украину Фото: REUTERS

Молдавия поставит Украине 3,9 млн кубометров российского газа во вторник, 29 ноября 2022 года. Это следует их данных "Оператора ГТС Украины".

Всего на этот день запланирован транзит в Молдавию 6,1 млн кубометров голубого топлива через территорию Украины, из них 3,9 млн вернется в Незалежную реверсом через газоизмерительную станцию "Гребеники".

Напомним, компания "Молдовагаз" выполнила все условия по оплате "Газпрому" текущих поставок газа в ноябре 2022 года. Соответствующую информацию подтвердили в российском холдинге.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты "Газпрома" зафиксировали "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии в соответствии с контрактами. Об этом сообщили в холдинге, уточнив, что с 28 ноября 2022 года компания начнет сокращать подачу газа через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.