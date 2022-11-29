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НовостиЭкономика29 ноября 2022 9:40

Украина заявила о возобновлении реверса газа из Молдавии

Больше половины суточного объема транзита вернется реверсом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Молдова возобновила реверс российского газа на Украину

Молдова возобновила реверс российского газа на Украину

Фото: REUTERS

Молдавия поставит Украине 3,9 млн кубометров российского газа во вторник, 29 ноября 2022 года. Это следует их данных "Оператора ГТС Украины".

Всего на этот день запланирован транзит в Молдавию 6,1 млн кубометров голубого топлива через территорию Украины, из них 3,9 млн вернется в Незалежную реверсом через газоизмерительную станцию "Гребеники".

Напомним, компания "Молдовагаз" выполнила все условия по оплате "Газпрому" текущих поставок газа в ноябре 2022 года. Соответствующую информацию подтвердили в российском холдинге.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты "Газпрома" зафиксировали "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии в соответствии с контрактами. Об этом сообщили в холдинге, уточнив, что с 28 ноября 2022 года компания начнет сокращать подачу газа через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.