Эрдоган заявил, что Турция не намерена отчитываться за спецоперации в Сирии и Ираке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция не будет отчитываться за проведение спецопераций на курдских территориях Сирии и Ирака, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», – сказал политик.

Как подчеркнул Эрдоган, Анкара в состоянии самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он заявил, что «время террористов подходит к концу», а бетонные тоннели, в которых они укрываются, «станут их могилами».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции практически завершили все подготовительные мероприятия для начала наземной операции в Сирии и ждут лишь решения президента страны.

Тем временем курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к России с просьбой выступить инициаторами соглашения о координации действий в Дамаске для защиты своей территории.