В США признали, что Украина давно была расколотой страной Фото: REUTERS

The American Conservative в своей публикации заявляет, что США и ЕС «разорвали» Украину на две части задолго до начала украинского конфликта.

Автор статьи Тед Снайдер с уверенностью отмечает, что «Украина всегда была расколотой страной. Северо-западная и центральная части входили в состав Речи Посполитой, а впоследствии — Австро-Венгрии, и поэтому были ориентированы на Запад. Юго-восточная же часть, являвшаяся частью Российской империи, была направлена на восток и Россию».

По мнению Снайдера, окончательный раскол Украины на две части произошел после переворота в 2014 году, после которого началось «роковое перетягивание каната».

Автор подчеркивает, что Украина давно выглядела «потенциальной горячей точкой». Отмечается, что еще в 1991 году в американском документе для служебного пользования рекомендовалось «отложить вопрос о присоединении Украины к НАТО на более позднее время».

Кроме того, в 1993 году британские власти предупреждали США, что присоединение Украины к альянсу станет «нарушением самых примечательных красных линий с Россией».

Как сообщал сайт KP.RU, что с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».