Песков сообщил, что Путин не планирует встреч с добровольцами

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У президента России Владимира Путина на данный момент нет конкретных планов встречаться с добровольцами, которые принимали участие в специальной военной операции, но он продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи… и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства встречу с добровольцами, которые отправились в зону СВО.

Также Дмитрий Песков добавил, что все добровольцы, которые, не жалея своих жизней и здоровья, защищали Родину, есть и будут героями.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.