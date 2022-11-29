"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов

"Почта России" запустила доставку покупок в маркетплейсах Евросоюза. Фото: Максим СТУЛОВ/Ведомости/ТАСС

"Почта России" запустила доставку товаров в Россию из интернет-магазинов Евросоюза. Об этом сообщается на сайте компании.

Организует доставку партнер "Почты России" – "Почта Global". Через этот сервис можно заказать товары из маркетплейсов Asos, Farfetch, Mytheresa, Net-a-Porter и Yoox. Также присутствует возможность заказа с европейских сайтов брендов, в том числе, Adidas, COS, Hugo Boss, H&M, Nike и Zara.

"Летом этого года мы запустили доставку покупок из интернет-магазинов США, оформленных на платформе pochtaglobal.ru, - уточнил заместитель гендиректора "Почты России" Георгий Аликошвили. - Теперь мы вместе с партнером запускаем доставку товаров из европейских магазинов. Это позволит покупать напрямую у брендов".

Как ранее писал сайт KP.RU, Минпромторг РФ ввел запрет на параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды заявили о готовности возобновить поставки на российский рынок.

Напомним, Минпромторг РФ опубликовал полный список товаров, которые можно будет ввозить в страну через параллельный импорт, то есть без согласия производителя. До этого, чтобы привезти в Россию товар на продажу, требовалось разрешение производителя. За ввоз продукции без разрешения правообладателя импортеру грозили многомиллионные штрафы, а товар могли уничтожить.