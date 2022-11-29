Вучич заявил об эффективности российских военных на Украине

Александр Вучич Фото: REUTERS

Действия российской армии на Украине стали еще успешнее, заявил в интервью изданию Pink.rs президент Сербии Александр Вучич.

"В тот период, когда все предсказывали победу Киеву, российские военные показали успешное участие в боях… у России намного меньше союзников, чем у украинцев, намного меньше сильных союзников, но, тем не менее, русские продемонстрировали свою эффективность", - отметил сербский лидер.

Кроме этого, Вучич предупредил о нескором окончании конфликта, подчеркнув, что предстоящая зима будет "очень трудной".

Также сегодня в ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.