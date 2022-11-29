Россия и Китай разрабатывают систему взаиморасчетов без использования SWIFT

Россия и Китай работают над созданием системы взаиморасчетов без использования SWIFT Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Россия и Китай работают над созданием системы взаимных расчетов без использования международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских – в России и создания системы расчетов без использования SWIFT», – сказал вице-премьер на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Как отметил зампред правительства РФ, Москва и Пекин уже переходят на национальные валюты при расчетах по контрактам на поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля.

Напомним, ранее Новак сообщал, что Россия и Китай находятся в процессе перехода на расчетную систему за поставки энергоресурсов в национальной валюте.