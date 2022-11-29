Генсек НАТО заявил, что диалог альянса с Россией не работает Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог, который, по его мнению, Североатлантический альянс многие годы выстраивал в отношениях с Россией, чтобы укрепить Совет Россиия-НАТО, теперь не работает. Об этом Столтенберг заявил на заседании глав МИД стран НАТО, который проходит в Румынии.

«От имени НАТО могу сказать, что мы многие годы старались строить конструктивные отношения с Россией, вести конструктивный диалог. Россия отошла от этого диалога», - заявил Столтенберг.

По мнению главы альянса, «институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем».

В тоже время Столтенберг отметил, «нам необходимы военные линии контактов с Россией, чтобы снизить риски инцидентов, а в случае их возникновения - не дать им выйти из-под контроля».

По его мнению, необходимо вести контакты и по контролю над вооружениями.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее на экстренном заседании Совета НАТО по инциденту с падением ракет в Польше заявлялось, что союзники готовы поставить в Польшу дополнительные системы ПВО.

Столтенберг подчеркивал, что у НАТО «нет никаких оснований считать, Россия «планирует агрессивные действия против территории альянса».

При этом, по словам одного из дипломатов стран НАТО, доверие к Украине в Североатлантическом альянсе сильно подорвано после инцидента с падением ракет в Польше.