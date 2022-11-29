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НовостиПолитика29 ноября 2022 10:50

Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки

Верховному суду предстоит большая работа по формированию новых составов судов, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки

Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые регионы России необходимо интегрировать в судебную систему страны в максимально сжатые сроки, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

«На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему. Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам было гарантировано конституционное право на судебную защиту», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это очень серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и материально-техническим обеспечением деятельности судов.

Напомним, в конце сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.