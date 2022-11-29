Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые регионы России необходимо интегрировать в судебную систему страны в максимально сжатые сроки, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

«На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему. Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам было гарантировано конституционное право на судебную защиту», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это очень серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и материально-техническим обеспечением деятельности судов.

Напомним, в конце сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.