В Росархиве назвали точное время начала Великой Отечественной войны

Глава Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 в 03:15, а не 04:00, как было принято считать раньше, заявил глава Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов.

«Война началась, всегда в советской историографии указывалось, в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов. На самом деле, она началась на 45 минут раньше», – сказал руководитель Росархива на открытии историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942».

Выставка открылась во вторник, 29 ноября, в Выставочном зале федеральных архивов. Она посвящена наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной войны, начавшемуся с вторжения войск нацистской Германии в Советский Союз и продолжавшегося до контрнаступления Красной Армии под Сталинградом 19 ноября 1942 года, когда начался перелом в ходе войны.

На выставке представлены около 400 документов из фондов федеральных архивов, ведомственных архивов Минобороны, МИД, ФСБ, Службы внешней разведки и МВД России, а также архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.