Украинские издания сообщили о взрывах в Николаеве 29 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы слышны сегодня, 29 ноября 2022 года, в Николаеве на Украине, сообщило украинское издание "Страна".

"Пишут о взрывах в Николаеве", - уточняется в сообщении издания в Telegram-канале.

При этом отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября текущего года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Также сегодня в ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.