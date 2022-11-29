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НовостиПолитика29 ноября 2022 11:00

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 29 ноября 2022

Днем ранее сирены завыли в нескольких регионах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
По всей Украине завыли сирены воздушной тревоги

По всей Украине завыли сирены воздушной тревоги

Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации во вторник, 29 ноября 2022 года.

Днем ранее сирены завыли в нескольких украинских регионах. В частности, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Незалежной.

Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Киеве вновь зафиксированы аварийные отключения электроэнергии во вторник, 29 ноября 2022 года. "Киевские электросети" признали, что графики стабилизационных отключений не действуют.