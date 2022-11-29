Наемники из Польши несут колоссальные потери Фото: REUTERS

Наемники из Польши, которые воюют на стороне украинской власти, несут колоссальные потери, об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его данным, скопление поляков в рядах противника фиксировали в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других направлениях.

«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим», - подчеркнул Андрей Марочко в эфире федерального телеканала «Россия 24».

Как сообщал сайт KP.RU, наемник из Британии в интервью изданию Bild жаловался на «ужасный» опыт участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Кроме того, наемники сообщали, что армейское руководство Украины отправляло наемников на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирного населения.