Глеб Никитин: «За последние годы в рамках нацпроекта проведено серьезное обновление автобусного парка Нижнего Новгорода»

Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Газомоторные машины большого класса ЛиАЗ-529267 приобретены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и уже переданы перевозчику «Нижегородпассажиравтотранс».

«За последние годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было проведено серьезное обновление автобусного парка Нижнего Новгорода. Всего же за последние пять лет в Нижний вместе с этой партией уже пришло более 630 новых автобусов. Это не только вносит свой вклад в развитие системы общественного транспорта, но и меняет облик города. Мы также ведем большую работу по модернизации системы электротранспорта, идет строительство новых станций метро. Все это способно качественно улучшить ситуацию с работой общественного транспорта во всей нижегородской агломерации», — прокомментировал масштабное обновление пассажирского транспорта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава области также подчеркнул важность улучшения условий труда для водителей «Нижегородпассажиравтотранса».

«Уже говорил в рамках прямой линии, что не хватает водителей. НПАТ улучшает условия: к декабрю рост зарплаты составит в среднем 30 процентов, иногородним предоставим общежитие, меняем загрузку водителей с акцентом на часы пик. Решаем проблему системно», — отметил Глеб Никитин.