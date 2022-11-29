Глава Приамурья поддержал предложение областного союза женщин включить их представителей в штабы помощи семьям военнослужащих

Губернатор Василий Орлов вручил благодарственное письмо руководителю регионального отделения «Союза женщин России» Жаккелине Орловой. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Представительницы Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» войдут в состав муниципальных штабов помощи семьям военнослужащих. Инициативу амурчанок поддержал губернатор региона Василий Орлов. Глава Приамурья встретился с лидерами женского движения и обсудил с ними вопросы, касающиеся помощи семьям участникам СВО.

«Встречаемся мы с вами регулярно, обсуждаем важные вопросы, касающиеся самых разных сфер, в том числе реализацию национальных проектов. В этом году повестка изменилась, в связи с проведением специальной военной операции на первый план выходят вопросы поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Ваша общественная организация активно включена в этот процесс. Благодарю вас за эту работу и помощь на местах», - отметил Василий Орлов.

Амурский областной союз женщин активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также для военнослужащих из зоны СВО. За эту работу глава организации Жаккелина Орлова получила благодарственное письмо губернатора Амурской области и заместителя Министра Обороны РФ, а также награду Уполномоченного по правам человека в РФ - медаль «Спешите делать добро». Орлова стала первой представительницей Амурской области, удостоенной такой награды.